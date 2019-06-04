Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у проїзді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №1004 про збільшення штрафів за безпідставну відмову перевізників у пільговому проїзді в громадському транспорті. Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Метою проекту закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян є мінімізація випадків безпідставної відмови водіїв автомобільних транспортних засобів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від передбаченого законом пільгового перевезення громадян.
Як доповів один з авторів законопроекту, народний депутат від "Народного фронту" Максим Бурбак, наразі штраф за відмову в пільговому перевезенні пільговиків становить 136 грн, що дозволяє водіям маршрутних таксі масово відмовляти в пільговому проїзді, зокрема, ветеранам АТО. Законопроект же збільшує штраф до 2550 грн.
Утім, під час обговорення народні депутати висловили думку, що технічне підвищення штрафів не вирішить проблему, оскільки перевізники не отримують компенсацію за перевезення пільговиків. Тож, парламентарі мають розробити і ухвалити комплексний закон.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення, за яким пільговий проїзд у громадському транспорті, який забезпечується у готівковій формі, не може обмежуватися 30 поїздками.