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Рада ухвалила законопроект щодо організації діяльності закладів професійної освіти

Рада ухвалила законопроект щодо організації діяльності закладів професійної освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі підтримали за основу та в цілому законопроект щодо організації діяльності закладів професійної) із специфічними умовами навчання. Відповідне рішення підтримали 281 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №4139 передбачає внесення змін до законодавства щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної освіти) із специфічними умовами навчання. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, запропоновані зміни та доповнення створять умови для:

- вирішення питання статусу та типу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

- визначення основних повноважень та напрямів діяльності закладу;

- врегулювання питань управління закладом, прийому та відрахування здобувачів професійної освіти;

- оптимізації та підвищення якості первинної професійної підготовки поліцейських та управління системою підготовки кадрів;

- орієнтації освітнього процесу на формування фахової, діяльнісної, особистісної компетенцій;

- формування відповідної психологічної готовності та морально-ділових якостей майбутніх поліцейських; формування позитивного іміджу поліцейського і поліцейської освіти;

- приведення у відповідність до законодавства обсяги навчального навантаження слухача та викладача.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України спростувало інформацію про те, що зимові канікули у школах будуть подвійними.

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