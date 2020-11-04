У МОН спростували інформацію про подвійні зимові канікули для школярів

“Міністерство освіти і науки України повідомляє: інформація в ЗМІ щодо встановлення у 2020/2021 навчальному році зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною. МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до Закону України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, інших актів законодавства, освітньої програми закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

“Отже, керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.

Нагадаємо, у МОН заявили, що студентам мають повернути гроші за час, який вони не проживали в гуртожитках.