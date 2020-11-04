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В Минобразования опровергли информацию о двойных зимних каникулах для школьников

В Минобразования опровергли информацию о двойных зимних каникулах для школьников

Киев  •  УНН

 • 13394 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что зимние каникулы в школах будут двойными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Министерство образования и науки Украины сообщает: информация в СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года и с 15 до 21 февраля 2021 года является недостоверной. Минобразования не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательный процесс в учреждениях образования организуется в соответствии с Законом Украины "Об образовании", "О среднем образовании", других актов законодательства, образовательной программы учебного заведения и направляется на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижения результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами.

"Итак, руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией", - указано в сообщении.

Сообщается, что традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

Напомним, в Минобразования заявили, что студентам должны вернуть деньги за время, которое они не проживали в общежитиях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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