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Рада приняла законопроект по организации деятельности учреждений профессионального образования

Рада приняла законопроект по организации деятельности учреждений профессионального образования

Киев  •  УНН

 • 13563 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии поддержали за основу и в целом законопроект по организации деятельности учреждений профессионального) со специфическими условиями обучения. Соответствующее решение поддержали 281 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №4139 предусматривает внесение изменений в законодательство по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предложенные изменения и дополнения создадут условия для:

- решения вопроса статуса и типа учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;

- определения основных полномочий и направлений деятельности учреждения;

- урегулирования вопросов управления учреждением, приема и отчисления соискателей профессионального образования;

- оптимизации и повышения качества первичной профессиональной подготовки полицейских и управления системой подготовки кадров;

- ориентации образовательного процесса на формирование профессиональной, деятельностной, личностной компетенций;

- формирования соответствующей психологической готовности и морально-деловых качеств будущих полицейских; формирование положительного имиджа полицейского и полицейского образования;

- приведение в соответствие с законодательством объемов учебной нагрузки слушателя и преподавателя.

Напомним, Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что зимние каникулы в школах будут двойными.

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