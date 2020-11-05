Рада приняла законопроект по организации деятельности учреждений профессионального образования
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии поддержали за основу и в целом законопроект по организации деятельности учреждений профессионального) со специфическими условиями обучения. Соответствующее решение поддержали 281 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект №4139 предусматривает внесение изменений в законодательство по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предложенные изменения и дополнения создадут условия для:
- решения вопроса статуса и типа учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;
- определения основных полномочий и направлений деятельности учреждения;
- урегулирования вопросов управления учреждением, приема и отчисления соискателей профессионального образования;
- оптимизации и повышения качества первичной профессиональной подготовки полицейских и управления системой подготовки кадров;
- ориентации образовательного процесса на формирование профессиональной, деятельностной, личностной компетенций;
- формирования соответствующей психологической готовности и морально-деловых качеств будущих полицейских; формирование положительного имиджа полицейского и полицейского образования;
- приведение в соответствие с законодательством объемов учебной нагрузки слушателя и преподавателя.
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