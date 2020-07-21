Рада ухвалила законопроект про підтримку виробництва "зеленої" енергетики

Рада ухвалила законопроект про підтримку виробництва "зеленої" енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому урядовий законопроект №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"В нас вчора було засідання комітету, де ми оперативно опрацювали більш ніж 1 200 правок і для того, щоб уникнути різних неузгодженостей в різних статтях закону, сьогодні ми провели ще один комітет, де технічно узгодили положення різних статей", - сказав під час обговорення голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Так, були враховані технічні поправки, зокрема, поправка №939, яка передбачає підстави встановлення Регулятором тарифу, зокрема, стосується наявності у Регулятора різних довідок.
Зазначається, що метою законопроекту є прискорення переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, шляхом проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, збалансування кошторису ДП "Гарантований покупець" та з метою вирішення нагальних викликів галузі.
Нагадаємо, як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради України скликана для розгляду законопроекту про "зелену" енергетику.
Нагадаємо, інвестори попереджають, що не погодять внесені правки до законопроекту, якщо вони суттєво змінюють умови меморандуму.