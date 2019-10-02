Рада ухвалила закон про обрання членів Нацради
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Законодавці ухвалили в цілому законопроект 2036, який передбачає зміни в процесі обрання членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідне рішення підтримали 266 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення спрямований на забезпечення безперервної роботи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та удосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради Верховною Радою України.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення збільшить ефективність державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, забезпечить безперервну роботу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після спливу повноважень її попередніх членів, призначених за квотою парламенту.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили постанову 2101-5 про внесення до порядку денного сесії 38 питань.