Нардепи внесли до порядку денного сесії 38 питань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили постанову 2101-5 про внесення до порядку денного сесії 38 питань. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Перед голосуванням низка народних депутатів з опозиційних фракцій виступили проти порядку денного, запропонованого головою ВРУ в цілому, оскільки в ньому практично немає законопроектів, які пропонує опозиція. Зокрема, нинішні 38 питань містять лише 1 проект закону, ініційований "Європейською солідарністю".
Нагадаємо, раніше голова ВРУ Дмитро Разумков анонсував, що до порядку денного сесії Верховної Ради буде запропоноване включення не менше ніж 27 законопроектів.