До порядку денного ВР запропонують включити не менше 27 законопроектів – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. До порядку денного сесії Верховної Ради буде запропоноване включення не менше ніж 27 законопроектів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що будуть розглядатись і законопроекти, які готуються до другого читання, і законопроекти, які в першому читанні ми будемо розглядати, але поки зараз казати про це зарано. Так само як будуть запропоновані до включення до порядку денного сесії мінімум 27 законопроектів, а я думаю, що їх буде більше, тому що сьогодні будуть засідати комітети – це в рамках тих пропозицій, які надійдуть від опозиційних фракцій", - зазначив Разумков.
За його словами, наразі порядок денний засідань парламенту цього сесійного тижня залежить від того, скільки і які законопроекти встигнуть розглянути комітети під час сьогоднішніх засідань.
Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного.