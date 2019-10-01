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В повестку дня ВР предложат включить не менее 27 законопроектов — Разумков

Киев • УНН

 • 8820 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. В повестку дня сессии Верховной Рады будет предложено включение не менее 27 законопроектов. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

В повестку дня ВР предложат включить не менее 27 законопроектов — Разумков

"Я надеюсь, что будут рассматриваться и законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, и законопроекты, которые в первом чтении мы будем рассматривать, но пока сейчас говорить об этом рано. Так же как будут предложены к включению в повестку дня сессии минимум 27 законопроектов, а я думаю, что их будет больше, потому что сегодня будут заседать комитеты - это в рамках тех предложений, которые поступят от оппозиционных фракций", - отметил Разумков.

По его словам, сейчас повестка дня заседаний парламента на этой сессионной неделе зависит от того, сколько и какие законопроекты успеют рассмотреть комитеты во время сегодняшних заседаний.

Напомним, по рынку земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них по 2-3 альтернативных. Завтра в Раде будут голосовать об их включении в повестку дня.

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