В повестку дня ВР предложат включить не менее 27 законопроектов — Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. В повестку дня сессии Верховной Рады будет предложено включение не менее 27 законопроектов. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что будут рассматриваться и законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, и законопроекты, которые в первом чтении мы будем рассматривать, но пока сейчас говорить об этом рано. Так же как будут предложены к включению в повестку дня сессии минимум 27 законопроектов, а я думаю, что их будет больше, потому что сегодня будут заседать комитеты - это в рамках тех предложений, которые поступят от оппозиционных фракций", - отметил Разумков.
По его словам, сейчас повестка дня заседаний парламента на этой сессионной неделе зависит от того, сколько и какие законопроекты успеют рассмотреть комитеты во время сегодняшних заседаний.
Напомним, по рынку земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них по 2-3 альтернативных. Завтра в Раде будут голосовать об их включении в повестку дня.