Нардепы внесли в повестку дня сессии 38 вопросов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты приняли постановление 2101-5 о внесении в повестку дня сессии 38 вопросов. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Перед голосованием ряд народных депутатов из оппозиционных фракций выступили против повестки дня, предложенной председателем ВРУ в целом, поскольку в нем практически нет законопроектов, которые предлагает оппозиция. В частности, нынешние 38 вопросов содержат только 1 проект закона, инициированный "Европейской солидарностью".
Напомним, ранее председатель ВРУ Дмитрий Разумков анонсировал, что в повестку дня сессии Верховной Рады будет предложено включение не менее 27 законопроектов.