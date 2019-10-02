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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада приняла закон об избрании членов Нацсовета

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Законодатели приняли в целом законопроект 2036, предусматривающий изменения в процессе избрания членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла закон об избрании членов Нацсовета

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и усовершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.

По мнению авторов законопроекта, его принятие увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.

Напомним, народные депутаты приняли постановление 2101-5 о внесении в повестку дня сессии 38 вопросов.

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