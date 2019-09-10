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ВР ухвалила за основу зміни до закону про публічні закупівлі

ВР ухвалила за основу зміни до закону про публічні закупівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу зміни до закону про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів. Відповідне рішення підтримали 351 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель направлений на удосконалення системи публічних закупівель, спрямованої на розвиток конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні, а також забезпечення виконання згідно із Угодою між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, міжнародних зобов’язань України у сфері публічних закупівель (зокрема, згідно етапів ІІ та ІІІ Угоди про асоціацію з ЄС) шляхом гармонізації основних положень Закону України “Про публічні закупівлі” до директив Європейського Союзу з питань закупівель.

На думку авторів законопроекту, його прийняття забезпечить гармонізацію правил публічних закупівель згідно із стандартами Європейського Союзу в частині імплементації нових елементів регулювання публічних закупівель та удосконалення вже існуючих, спрямованих на підвищення ефективності здійснення публічних закупівель, що забезпечить прозорість їх здійснення, розвиток конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні.

При цьому 310 парламентарів підтримали пропозицію голови ВРУ щодо скорочення на половину термінів розгляду законопроекту в другому читанні.

Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.

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