ВР приняла за основу изменения в закон о публичных закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 351 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках” и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок направлен на совершенствование системы публичных закупок, направленной на развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере закупок в Украине, а также обеспечение выполнения по соглашением между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, международных обязательств Украины в сфере публичных закупок (в частности, согласно этапов II и III Соглашения об ассоциации с ЕС) путем гармонизации основных положений Закона Украины “О публичных закупках” с директивами Европейского Союза по вопросам закупок.
По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит гармонизацию правил публичных закупок согласно стандартам Европейского Союза в части имплементации новых элементов регулирования публичных закупок и усовершенствование уже существующих, направленных на повышение эффективности осуществления публичных закупок, что обеспечит прозрачность их осуществления, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере закупок в Украине.
При этом 310 парламентариев поддержали предложение председателя ВРУ по сокращению наполовину сроков рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.