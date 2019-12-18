Рада ухвалила витрати парламенту на 2019 рік на суму майже два млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови №2614 про кошторис Верховної Ради України на 2019 рік. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Як відомо, ВРУ восьмого скликання на поточний рік не затверджувала кошторису, але згідно із законами про статус нардепа, про комітети ВРУ, передбачено вимоги щодо визначення затвердження кошторисом обсягу окремих видатків на забезпечення якісної діяльності парламенту в цілому так і народних депутатів", - зазначив під час обговорення постанови в сесійній залі голова комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Сергій Кальченко.
Так, відповідно до кошторису ВРУ на 2019 рік, загальний фонд по Апарату ВРУ складає 1 970 346,7 тисяч грн. Видатки на "здійснення законотворчої діяльності ВРУ", до яких входять оплата праці, обладнання та інвентар, видатки на відрядження та інше, складає 1 074 337,5 тисяч гривень.
"Показники проекту норм витрат на одного народного депутата України на 2019 рік відповідають затвердженим додатком до кошторису Верховної Ради України на 2018 рік за виключенням однієї їх складової – витрат на канцелярське приладдя, яке у 2019 році складає 1 278,0 грн. на рік, а у 2018 році становило – 750,0 грн. на рік", - йдеться у тексті подання кошторису ВРУ на 2019 рік.
Нагадаємо, Закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" опубліковано у газеті Верховної Ради "Голос України" від 13 грудня.
Як повідомлялося раніше в УНН, більше 200 тис грн на оренду житла: стали відомі норми компенсацій для нардепів у 2019 році.