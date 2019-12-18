Рада утвердила расходы парламента в 2019 году на сумму почти два млрд грн

"Как известно, ВРУ восьмого созыва на текущий год не утверждала смету, но согласно законам о статусе нардепа, о комитетах ВРУ, предусмотрены требования по определению утверждения сметой объема отдельных расходов на обеспечение качественной деятельности парламента в целом, так и народных депутатов", - отметил при обсуждении постановления в сессионном зале глава комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко.

Так, согласно смете ВРУ на 2019 год, общий фонд по Аппарату ВРУ составляет 1 970 346 700 грн. Расходы на "осуществление законотворческой деятельности ВР", в которые входит оплата труда, оборудование и инвентарь, расходы на командировки и прочее, составляет 1 074 337 500 гривен.

"Показатели проекта норм расходов на одного народного депутата Украины на 2019 год соответствуют утвержденным приложением к смете Верховной Рады Украины на 2018 год, за исключением одной их составляющей - расходов на канцелярские принадлежности, которые в 2019 году составляет 1 278,0 грн. в год, а в 2018 году составило - 750,0 грн. в год", - говорится в тексте представления сметы ВРУ на 2019 год.

Напомним, Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 13 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, более 200 тыс грн на аренду жилья: стали известны нормы компенсаций для нардепов в 2019 году.