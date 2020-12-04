Рада ухвалила законопроект про "податкові канікули" і списання боргів для бізнесу

Також нардепи проголосували за негайне підписання спікером парламенту цього законопроекту. Таке рішення підтримало 305 нардепів.

"У законопроекті... є цілий ряд ініціатив – це запровадження "податкових канікул" для 200 тис. ФОПів першої групи, звільнивши їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 року по травень 2021 року, також списати податковий борг платникам податку у разі, якщо сукупний розмір боргу не перевищує 3060 грн, і він не погашений станом на 1 листопада", - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представляючи законопроект.

Так, законопроектом пропонується:

▪️ списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 1 листопада 2020 року;

▪️ відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

▪️ списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом;

▪️ збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень.

Окрім того, пропонується не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про підтримку підприємців на карантині. Також передбачається звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Раді прийняти цей законопроект з урахуванням низки пропозицій.

Нагадаємо, раніше цього тижня Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.