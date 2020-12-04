Рада приняла законопроект о "налоговых каникулах" и списании долгов для бизнеса

Также нардепы проголосовали за немедленное подписание спикером парламента этого законопроекта. Такое решение поддержало 305 нардепов.

"В законопроекте... есть целый ряд инициатив - это введение "налоговых каникул" для 200 тыс. ФЛП первой группы, освободив их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 года по май 2021 года, также списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга не превышает 3060 грн, и он не погашен по состоянию на 1 ноября", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя законопроект.

Так, законопроектом предлагается:

▪️ списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен состоянию на 1 ноября 2020 года;

▪️ отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, что в общей сумме не превышает 6800 гривен;

▪️ списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;

▪️ увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен.

Кроме того, предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о поддержке предпринимателей на карантине. Также предполагается освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект с учетом ряда предложений.

Напомним, ранее на этой неделе Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовке необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.