Рада удосконалила нормування у будівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили законопроект 1052 про внесення змін до закону “Про будівельні норми”, який удосконалює нормування в будівництві. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до закону “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві направлений на створення умов для запровадження інноваційних та прогресивних технологій у сфері будівництва. Законопроектом пропонується: визначити методи нормування у будівництві (параметричний, розпорядчий, цільовий); визначити об’єкт нормування; розширити коло базових організацій у сфері будівництва, що виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві; вдосконалити процедуру оприлюднення будівельних норм. На думку авторів законопроекту, його ухвалення надасть можливість підвищити якість будівельних норм та зменшити кількість необґрунтованих обов’язкових вимог, що сприятиме запровадженню інноваційних та прогресивних технологій, посиленню інвестиційної привабливості будівельного ринку та подальшому розвитку будівельної галузі.
В ході підготовки законопроекту до другого читання до проекту закону було внесено 29 правок, більшість з яких профільний комітет відхилив.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1052 про внесення змін до закону “Про будівельні норми”, який удосконалює нормування в будівництві.