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Рада усовершенствовала нормирование в строительстве

Киев • УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект 1052 о внесении изменений в закон “О строительных нормах”, который совершенствует нормирования в строительстве. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада усовершенствовала нормирование в строительстве

Проект закона о внесении изменений в закон “О строительных нормах” по совершенствованию нормирования в строительстве направлен на создание условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства. Законопроектом предлагается: определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) определить объект нормирования; расширить круг базовых организаций в сфере строительства, выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве; усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить качество строительных норм и уменьшить количество необоснованных обязательных требований, способствовать внедрению инновационных и прогрессивных технологий, усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка и дальнейшему развитию строительной отрасли.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в проект закона были внесены 29 поправок, большинство из которых профильный комитет отклонил.

Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1052 о внесении изменений в закон “О строительных нормах”, который совершенствует нормирования в строительстве.

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