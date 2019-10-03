Рада усовершенствовала нормирование в строительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект 1052 о внесении изменений в закон “О строительных нормах”, который совершенствует нормирования в строительстве. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в закон “О строительных нормах” по совершенствованию нормирования в строительстве направлен на создание условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства. Законопроектом предлагается: определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) определить объект нормирования; расширить круг базовых организаций в сфере строительства, выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве; усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить качество строительных норм и уменьшить количество необоснованных обязательных требований, способствовать внедрению инновационных и прогрессивных технологий, усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка и дальнейшему развитию строительной отрасли.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в проект закона были внесены 29 поправок, большинство из которых профильный комитет отклонил.
Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1052 о внесении изменений в закон “О строительных нормах”, который совершенствует нормирования в строительстве.