Рада ухвалила за основу удосконалення нормування у будівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1052 про внесення змін до закону “Про будівельні норми”, який удосконалює нормування в будівництві. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до закону “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві направлений на створення умов для запровадження інноваційних та прогресивних технологій у сфері будівництва. Законопроектом пропонується: визначити методи нормування у будівництві (параметричний, розпорядчий, цільовий); визначити об’єкт нормування; розширити коло базових організацій у сфері будівництва, що виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві; вдосконалити процедуру оприлюднення будівельних норм. На думку авторів законопроекту, його ухвалення надасть можливість підвищити якість будівельних норм та зменшити кількість необґрунтованих обов’язкових вимог, що сприятиме запровадженню інноваційних та прогресивних технологій, посиленню інвестиційної привабливості будівельного ринку та подальшому розвитку будівельної галузі.
Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другому читанні.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.