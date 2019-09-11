Рада приняла за основу совершенствования нормирования в строительстве

Проект закона о внесении изменений в закон “О строительных нормах” по совершенствованию нормирования в строительстве направлен на создание условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства. Законопроектом предлагается: определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) определить объект нормирования; расширить круг базовых организаций в сфере строительства, выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве; усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить качество строительных норм и уменьшить количество необоснованных обязательных требований, способствовать внедрению инновационных и прогрессивных технологий, усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка и дальнейшему развитию строительной отрасли.

Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтении.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.