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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104068 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117984 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109641 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115998 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122657 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149609 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149577 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Рада приняла за основу совершенствования нормирования в строительстве

Рада приняла за основу совершенствования нормирования в строительстве

Киев  •  УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1052 о внесении изменений в закон “О строительных нормах”, который совершенствует нормирования в строительстве. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в закон “О строительных нормах” по совершенствованию нормирования в строительстве направлен на создание условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства. Законопроектом предлагается: определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) определить объект нормирования; расширить круг базовых организаций в сфере строительства, выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве; усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить качество строительных норм и уменьшить количество необоснованных обязательных требований, способствовать внедрению инновационных и прогрессивных технологий, усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка и дальнейшему развитию строительной отрасли.

Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтении.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.

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