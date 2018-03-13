Рада у вівторок знову спробує затвердити порядок денний восьмої сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок знову спробує затвердити порядок денний восьмої сесії та визначитися стосовно змін до закону про Державне бюро розслідувань. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також, серед іншого, парламентарі планують розглянути у другому читанні зміни до законодавства щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції та визначитися стосовно окремих питань правоохоронної діяльності.
Крім цього депутати мають намір розглянути проект закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості) та урядовий законопроект стосовно подолання піратства, визначитися стосовно проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.
Парламентарі також планують ратифікувати гарантійну угоду (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та розглянути проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт нардепа Євгена Бакуліна.