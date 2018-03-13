Рада во вторник снова попытается утвердить повестку дня восьмой сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада во вторник снова попытается утвердить повестку дня восьмой сессии и определиться относительно изменений в закон о Государственном бюро расследований. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также, среди прочего, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении изменения в законодательство об установлении группы инвалидности участникам антитеррористической операции и определиться по отдельным вопросам правоохранительной деятельности.
Кроме этого депутаты намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности) и правительственный законопроект относительно преодоления пиратства, определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.
Парламентарии также планируют ратифицировать гарантийное соглашение (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и рассмотреть проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.
Напомним, регламентный комитет ВР единогласно признал законными представление о задержании и аресте нардепа Евгения Бакулина.