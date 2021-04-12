Рада у п'ятницю заслухає Степанова щодо плану вакцинації

Цитата:

“Запрошуємо на годину запитань до уряду міністра Степанова”, — сказав Разумков.

Деталі

Раніше пропозицію заслухати очільника МОЗ висловив перший заступник голови фракції “Слуга Народу” Олександр Корнієнко.

“Враховуючи пандемічну ситуацію і те, що постійно йде оновлення інформації і щодо планів вакцинації, і щодо змін зон, їх "кольоровості", є дискусія навіть особистісна між урядом та мером Києва, я думаю, буде справедливо на годині запитань до уряду знову заслухати міністра охорони здоров’я Степанова з питанням видозмінення або вдосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається із додатковими партіями вакцин... і зокрема щодо того, що робиться, щоб збільшити довіру населення до вакцинації”, — сказав він.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сьогодні, за даними МОЗ, в Україні щеплення від коронавірусної хвороби цим препаратом отримало вже понад 378 тисяч осіб, у неділю було вакциновано понад 1,2 тис. осіб.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні може розпочатися вже 13 квітня.

Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Додамо, 4 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо Національного плану вакцинації від COVID-19. Згідно з рішенням РНБО, Кабмін має забезпечити у 7-денний термін розробку та затвердження Нацплану вакцинації проти COVID-19. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.