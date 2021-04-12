Рада у п'ятницю заслухає Степанова щодо плану вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада під час години запитань до уряду у п'ятницю, 16 квітня, заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо національного плану вакцинації. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, коментуючи ініціативу щодо розроблення додатку для голосування онлайн, передає кореспондент УНН.
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“Запрошуємо на годину запитань до уряду міністра Степанова”, — сказав Разумков.
Деталі
Раніше пропозицію заслухати очільника МОЗ висловив перший заступник голови фракції “Слуга Народу” Олександр Корнієнко.
“Враховуючи пандемічну ситуацію і те, що постійно йде оновлення інформації і щодо планів вакцинації, і щодо змін зон, їх "кольоровості", є дискусія навіть особистісна між урядом та мером Києва, я думаю, буде справедливо на годині запитань до уряду знову заслухати міністра охорони здоров’я Степанова з питанням видозмінення або вдосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається із додатковими партіями вакцин... і зокрема щодо того, що робиться, щоб збільшити довіру населення до вакцинації”, — сказав він.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
На сьогодні, за даними МОЗ, в Україні щеплення від коронавірусної хвороби цим препаратом отримало вже понад 378 тисяч осіб, у неділю було вакциновано понад 1,2 тис. осіб.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні може розпочатися вже 13 квітня.
Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.
До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.
Додамо, 4 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо Національного плану вакцинації від COVID-19. Згідно з рішенням РНБО, Кабмін має забезпечити у 7-денний термін розробку та затвердження Нацплану вакцинації проти COVID-19. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.