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Рада в пятницу заслушает Степанова по плану вакцинации

Рада в пятницу заслушает Степанова по плану вакцинации

Киев  •  УНН

 • 13601 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада во время часа вопросов к правительству в пятницу, 16 апреля, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по национальному плану вакцинации. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, комментируя инициативу по разработке приложения для голосования онлайн, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Приглашаем на час вопросов к правительству министра Степанова", - сказал Разумков.

Детали

Ранее предложение заслушать главу Минздрава высказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Учитывая пандемическую ситуацию и то, что постоянно идет обновление информации и о планах вакцинации, и об изменениях зон, их "цветности", дискуссия даже личностная между правительством и мэром Киева, я думаю, будет справедливо на часе вопросов к правительству снова заслушать министра здравоохранения Степанова с вопросом видоизменения или совершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с дополнительными партиями вакцин... и в частности о том, что делается, чтобы повысить доверие населения к вакцинации", - сказал он.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сегодня, по данным Минздрава, в Украине прививки от коронавирусной болезни этим препаратом получило уже более 378 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине может начаться уже 13 апреля.

Ранее Степанов также рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Добавим, 4 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО относительно Национального плана вакцинации от COVID-19. Согласно решению СНБО, Кабмин должен обеспечить в 7-дневный срок разработку и утверждение Нацплана вакцинации против COVID-19. В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021-го для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

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