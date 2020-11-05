Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для "порятунку" Бюджетного кодексу

“Зараз я даю доручення бюджетному комітету невідкладно зібратися. Ми направляємо законопроект №4100 на повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання ВРУ, де розглядаємо законопроект №4100, і повертаємося до розгляду бюджету”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, парламентарі не набрали голосів для голосування щодо законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.