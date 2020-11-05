Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для "порятунку" Бюджетного кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі сьогодні о 12:00 проведуть позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Зараз я даю доручення бюджетному комітету невідкладно зібратися. Ми направляємо законопроект №4100 на повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання ВРУ, де розглядаємо законопроект №4100, і повертаємося до розгляду бюджету”, - сказав Разумков.
Нагадаємо, парламентарі не набрали голосів для голосування щодо законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.