Рада сегодня соберется на внеочередное заседание для "спасения" Бюджетного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии сегодня в 12:00 проведут внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Сейчас я даю поручение бюджетному комитету безотлагательно собраться. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. Они его сейчас прорабатывают, в 12:00 мы проводим внеочередное заседание ВРУ, где рассматриваем законопроект №4100, и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - сказал Разумков.
Напомним, парламентарии не набрали голосов для голосования по законопроекту об изменениях в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.