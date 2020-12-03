Рада сьогодні розгляне посилення власного контролю та запуск річкового транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні, 3 грудня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема щодо посилення парламентського контролю. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, нардепи планують розглянути проект закону №4131, поданий головою ВР Дмитром Разумковим, щодо ефективності реалізації парламентського контролю.
Також на порядку денному до другого читання проект закону №1182-1-д про внутрішній водний транспорт.
Нардепи повторно розглянуть проект закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України".
Заплановано розгляд у першому читанні проекту закону №3381 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради.
Народні обранці розглянуть також питання про включення до порядку денного проекту закону №4096 про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі.
Як повідомляв УНН, пакет законопроектів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня.
Раніше цього тижня Рада включила до порядку денного і скоротила на половину терміни подачі альтернативних законопроектів і підготовку необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, з підтримки бізнесу на карантині.