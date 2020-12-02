Проекти Зеленського з підтримки бізнесу розглянуть в Раді 4 грудня - нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Пакет законопроектів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник глави парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає УНН.

"Пакет законопроектів Президента про підтримку бізнесу #4429-4431 буде розглянуто в п'ятницю (04/12)", - написав Железняк.

За його словами, проекти законів, швидше за все, будуть розглянуті за процедурою ad hoc, за основу і в цілому.

Як повідомляв УНН, напередодні Верховна Рада включила до порядку денного і скоротила наполовину терміни подачі альтернативних законопроектів і підготовку необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським з підтримки бізнесу на карантині.

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