Проекти Зеленського з підтримки бізнесу розглянуть в Раді 4 грудня - нардеп

"Пакет законопроектів Президента про підтримку бізнесу #4429-4431 буде розглянуто в п'ятницю (04/12)", - написав Железняк.

За його словами, проекти законів, швидше за все, будуть розглянуті за процедурою ad hoc, за основу і в цілому.

Як повідомляв УНН, напередодні Верховна Рада включила до порядку денного і скоротила наполовину терміни подачі альтернативних законопроектів і підготовку необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським з підтримки бізнесу на карантині.