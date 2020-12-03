Рада сегодня рассмотрит усиление собственного контроля и запуск речного транспорта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании, 3 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности относительно усиления парламентского контроля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, нардепы планируют рассмотреть проект закона №4131, поданный председателем ВР Дмитрием Разумковым, относительно эффективности реализации парламентского контроля.

Также на повестке дня ко второму чтению проект закона №1182-1-д о внутреннем водном транспорте.

Нардепы повторно рассмотрят проект закона о внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".

Запланировано рассмотрение в первом чтении проекта закона №3381 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований депутата местного совета.

Народные избранники рассмотрят также вопрос о включении в повестку дня проекта закона №4096 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Как сообщал УНН, пакет законопроектов о поддержке бизнеса на карантине, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, будет рассмотрен в пятницу, 4 декабря.

Ранее на этой неделе Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовки необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, по поддержке бизнеса на карантине.

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