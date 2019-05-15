Рада сьогодні планує розглянути питання щодо посилення соціального захисту дітей

Також планується розгляд проект закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (№2003а).



Окрім того, парламентарі мають розглянути проекти постанов про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" 3 липня 2019 року (№9485), про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" (№5576), про парламентські слухання на тему: "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" (№10042), про проведення 15 травня 2019 року парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (№10034), про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (№9408).



Після цього заплановано розгляд ратифікації Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і Урядом Австрії про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ (№0165), Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Туреччини про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (№0199) та Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року (№0193).



Нагадаємо, під час засідання Погоджувальної ради спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що дата проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.



При цьому у порядку денному на сьогодні немає проектів постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського.



Як повідомляв УНН, Зеленський дорікнув Раді щодо призначення інавгурації.