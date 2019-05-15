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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94751 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124674 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112078 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138102 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144706 просмотра

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Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос об усилении социальной защиты детей

Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос об усилении социальной защиты детей

Киев  •  УНН

 • 7189 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Верховная Рада Украины сегодня должна рассмотреть законопроект об усилении социальной защиты детей и поддержки семей с детьми (№9523). Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.

Также планируется рассмотрение проект закона о внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" по уменьшению срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления (№2003).

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проекты постановлений о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" 3 июля 2019 (№9485), о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины" о назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых "(№5576), о парламентских слушаниях на тему:"Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине "(№10042) о проведении 15 мая 2019 парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" (№10034), о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (№9408).

После этого запланировано рассмотрение ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Австрии о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0165), Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турции об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество (№0199) и Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993 (№0193).

Напомним, во время заседания Согласительного совета спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами этой пленарной неделе.

При этом в повестке дня на сегодня нет проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Как сообщал УНН, Зеленский упрекнул Раде относительно назначения инаугурации .

Украинские Национальные Новости

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