Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос об усилении социальной защиты детей

Также планируется рассмотрение проект закона о внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" по уменьшению срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления (№2003).



Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проекты постановлений о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" 3 июля 2019 (№9485), о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины" о назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых "(№5576), о парламентских слушаниях на тему:"Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине "(№10042) о проведении 15 мая 2019 парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" (№10034), о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (№9408).



После этого запланировано рассмотрение ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Австрии о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0165), Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турции об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество (№0199) и Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993 (№0193).



Напомним, во время заседания Согласительного совета спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами этой пленарной неделе.



При этом в повестке дня на сегодня нет проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.



Как сообщал УНН, Зеленский упрекнул Раде относительно назначения инаугурации .