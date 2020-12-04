Рада сьогодні розгляне пакет законопроектів Зеленського із підтримки бізнесу

Зокрема, мова йде про проект закону №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через COVID-19.

Також планується розглянути проект закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через COVID-19.

Нардепи також розглянуть проект закону №4431 про створення у складі державного бюджету фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 та її наслідками на період дії карантину.

Також Рада сьогодні має намір розглянути законопроект №4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.

Крім того, сьогодні парламентарі заслухають міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час години запитань до уряду.

Водночас, у порядку денному немає законопроектів щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Нагадаємо, до Верховної Ради у четвер було внесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо брехні у деклараціях, який передбачає обмеження волі у разі виявленні недостовірної інформації у декларації.

Раніше парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому напрацьований комітетом законопроект щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.