До Ради внесли "компромісний" законопроект з обмеження волі за брехню в деклараціях

Так, законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 3 грудня 2020 року зареєстровано під номером 4460-д.

Наразі документ одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Тексту законопроекту на сайті парламенту поки немає.

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Нагадаємо, Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні у четвер, 3 грудня, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому напрацьований комітетом законопроект щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Законопроект передбачає, зокрема, у певних випадках й покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Як раніше повідомляв УНН, законопроект про повернення відповідальності за брехню в електронних деклараціях № 4434 вніс у Верховну Раду Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, поточного тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.