Рада скоротила строки підготовки законопроекту про “зелену енергетику”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України скоротила строки подання пропозицій і поправок до законопроекту №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Правки можна подавати до кінця сьогоднішньої доби. Мінімальне скорочення строків 10 днів. Але це може бути 10, 12, 13 і до 14 днів. Тому ставлю на голосування пропозицію про скорочення до сьогоднішнього дня”, — заявив голова ВР Дмитро Разумков.
Метою законопроекту є законодавче закріплення меморандуму, досягнутого між урядом та виробниками “зеленої” електроенергії.
Законопроектом передбачається:
— зменшення розмірів “зелених” тарифів з 1 липня 2020 для об’єктів введених в експлуатацію з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 для СЕС більше 1 МВт на 15%, для СЕС менше 1 МВт на 10% та для ВЕС на 7,5%;
— зменшення розмірів “зелених” тарифів з 1 липня 2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 на 2,5%;
— встановлення граничного розміру “зеленого” тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики, що введені в експлуатацію до 30 червня 2015, що дозволить зменшити розмір “зелених” тарифів для таких об’єктів до 52%;
— обмеження строків введення в експлуатацію нових СЕС для отримання “зеленого” тарифу, шляхом зменшення з 1 серпня 2020 розмірів “зеленого” тарифу для таких об’єктів на 50%.
— запровадження з 2022 року (50% у 2021 році) повної відповідальності за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників з ВДЕ.
Окрім того передбачається, що відповідальним за проведення щорічних аукціонів буде Кабмін.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проект закону № 3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.