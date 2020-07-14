Рада сократила сроки подготовки законопроекта о "зеленой энергетике"

"Правки можно подавать до конца сегодняшних суток. Минимальное сокращение сроков 10 дней. Но это может быть 10, 12, 13 и до 14 дней. Поэтому ставлю на голосование предложение о сокращении до сегодняшнего дня", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Целью законопроекта является законодательное закрепление меморандума, достигнутого между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии.

Законопроектом предусматривается:

- уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 1 июля 2020 года для объектов введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года для СЭС более 1 МВт на 15%, для СЭС менее 1 МВт на 10% и для ВЭС на 7,5 %;

- уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 1 июля 2020 года для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года в 2,5%;

- установление предельного размера "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер "зеленых" тарифов для таких объектов до 52%;

- ограничение сроков ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого" тарифа, путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров "зеленого" тарифа для таких объектов на 50%.

- введение с 2022 года (50% в 2021 году) полной ответственности за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ.

Кроме того, предполагается, что ответственным за проведение ежегодных аукционов будет Кабмин.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу правительственный проект закона № 3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.