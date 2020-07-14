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Рада сократила сроки подготовки законопроекта о "зеленой энергетике"

Рада сократила сроки подготовки законопроекта о "зеленой энергетике"

Киев  •  УНН

 • 15232 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки подачи предложений и поправок к законопроекту №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Правки можно подавать до конца сегодняшних суток. Минимальное сокращение сроков 10 дней. Но это может быть 10, 12, 13 и до 14 дней. Поэтому ставлю на голосование предложение о сокращении до сегодняшнего дня", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Целью законопроекта является законодательное закрепление меморандума, достигнутого между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии.

Законопроектом предусматривается:

- уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 1 июля 2020 года для объектов введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года для СЭС более 1 МВт на 15%, для СЭС менее 1 МВт на 10% и для ВЭС на 7,5 %;
- уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 1 июля 2020 года для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года в 2,5%;
- установление предельного размера "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер "зеленых" тарифов для таких объектов до 52%;
- ограничение сроков ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого" тарифа, путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров "зеленого" тарифа для таких объектов на 50%.
- введение с 2022 года (50% в 2021 году) полной ответственности за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ.

Кроме того, предполагается, что ответственным за проведение ежегодных аукционов будет Кабмин.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу правительственный проект закона № 3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

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