Рада розглянула майже половину поправок до законопроекту про нацбезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянула майже половину поправок до законопроекту про національну безпеку України, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.
Сьогодні народні депутати почали розгляд у другому читанні проекту закону про національну безпеку.
Зі слів секретаря комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, до законопроекту надійшло 427 пропозицій та поправок, з яких враховано, включаючи частково та редакційно, - 116, відхилено - 311.
На сьогоднішньому засіданні парламентарі розглянули 196 правок з 427-и. Розгляд правок до законопроекту буде продовжено на наступному пленарному засіданні.
Нагадаємо, раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що Рада має схвалити законопроект про нацбезпеку до саміту НАТО.