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Рада розглянула майже половину поправок до законопроекту про нацбезпеку

Рада розглянула майже половину поправок до законопроекту про нацбезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянула майже половину поправок до законопроекту про національну безпеку України, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

Сьогодні народні депутати почали розгляд у другому читанні проекту закону про національну безпеку.

Зі слів секретаря комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, до законопроекту надійшло 427 пропозицій та поправок, з яких враховано, включаючи частково та редакційно, - 116, відхилено - 311.

На сьогоднішньому засіданні парламентарі розглянули 196 правок з 427-и. Розгляд правок до законопроекту буде продовжено на наступному пленарному засіданні.

Нагадаємо, раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що Рада має схвалити законопроект про нацбезпеку до саміту НАТО.

Українські Національні Новини

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