Рада рассмотрела почти половину поправок к законопроекту о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрела почти половину поправок к законопроекту о национальной безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на прес-службу парламента.
Сегодня народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении проекта закона о национальной безопасности.
По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, к законопроекту поступило 427 предложений и поправок, из которых учтено, включая частично и редакционно - 116, отклонено - 311.
На сегодняшнем заседании парламентарии рассмотрели 196 поправок из 427-и. Рассмотрение поправок к законопроекту будет продолжено на следующем пленарном заседании.
Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что Рада должна одобрить законопроект о нацбезопасности до саммита НАТО.