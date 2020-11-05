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Рада ратифікувала низку угод та протоколів

Рада ратифікувала низку угод та протоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада України підтримала низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод та протоколів, зокрема, щодо міжнародних автомобільних перевезень та повітряного сполучення, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі ухвалили в цілому низку проектів закону щодо ратифікації угод та протоколів з іншими країнами, зокрема:

- про ратифікацію Угоди між урядом України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів. Підтримали 286 нардепів;

- про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Держави Катар про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення. Підтримали 288 нардепів;

- про ратифікацію Угоди між урядом України і урядом Азербайджанської Республіки про здійснення оплачуваних видів трудової діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ. Підтримали 288 нардепів;

- про ратифікацію Угоди про співпрацю між урядом України та Урядом Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти. Підтримали 277 нардепів;

- законопроект про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики. Підтримали 264 нардепи;

- про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах та Факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах. Підтримали 240 нардепів;

- про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Статуту Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. Підтримали 272 нардепи;

- про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології. Підтримали 283 нардепи.

Нагадаємо, за інформацією ООН, договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав, і він набуде чинності 22 січня 2021 року.

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