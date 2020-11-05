Рада ратифицировала ряд соглашений и протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада Украины поддержала ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и протоколов, в частности, международных автомобильных перевозок и воздушного сообщения, передает корреспондент УНН.
Так, парламентарии приняли в целом ряд проектов закона о ратификации соглашений и протоколов с другими странами, в частности:
- о ратификации Соглашения между правительством Украины и Правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Поддержали 286 нардепов;
- о ратификации протокола между правительством Украины и правительством Государства Катар о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о воздушном сообщении. Поддержали 288 нардепов;
- о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Азербайджанской Республики о проведении оплачиваемых видов трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений. Поддержали 288 нардепов;
- о ратификации Соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и правительством Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Поддержали 277 нардепов;
- законопроект о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики. Поддержали 264 нардепа;
- о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Факультативного протокола к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Поддержали 240 нардепов;
- о ратификации Протокола о внесении изменений в Устав Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Поддержали 272 нардепа;
- о присоединении Украины к Конвенции об учреждении Международной организации законодательной метрологии. Поддержали 283 нардепа.
Напомним, по информации ООН, договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 государств, и он вступит в силу 22 января 2021 года.