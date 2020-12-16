ВР ратифікувала низку міжнародних протоколів

Так, проект Закону про ратифікацію протоколу між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до угоди між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення підтримало 329 народних депутатів.

Прийняття закону, відповідно до пояснювальної записки, створить правові підстави для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень транспортними засобами Євро-5 та вище без дозволів.

Ще один проект Закону №0069 про ратифікацію протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони підтримало 317 народних обранців.

За словами авторів, ратифікація протоколу сприяє забезпеченню паритетності заходів із взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється під час співробітництва між Україною та Великою Британією.

Проект Закону №0073 про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно підтримало 320 нардепів.

Протоколом вносяться зміни до чинної конвенції, зокрема:

▪️ збільшується загальна ставка оподаткування дивідендів з 10% до 15%;

▪️ збільшується загальна ставка оподаткування процентів з 2% до 5%;

▪️ збільшується ставка оподаткування роялті, які сплачуються за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, з 0% до 5%;

▪️ збільшується ставка оподаткування роялті за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення, з 5% до 10%;

▪️ приймається нова редакція статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

▪️ конвенція доповнюється статтею "Право на отримання вигід", яка обмежує можливості застосування пільгових положень конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг.

Також, 325 народних депутатів підтримали проект Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS).

На думку авторів проекту, виконання внутрішньодержавних процедур щодо приєднання України до EPAS дасть можливість обмінюватися досвідом роботи європейських держав з різних питань сфери фізичної культури і спорту, брати участь у діючих програмах і проектах EPAS, зокрема, спрямованих на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті.

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ратифікувала Угоду про політичне співробітництво і вільну торгівлю з Великою Британією.