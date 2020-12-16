ВР ратифицировала ряд международных протоколов

Так, проект Закона о ратификации протокола между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландией о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о международных автотранспортных перевозках поддержало 329 народных депутатов.

Принятие закона, согласно пояснительной записке, создаст правовые основания для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок транспортными средствами Евро-5 и выше без разрешений.

Еще один проект Закона №0069 о ратификации протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обмену и взаимной охране информации с ограниченным доступом в сфере обороны поддержало 317 народных избранников.

По словам авторов, ратификация протокола способствует обеспечению паритетности мероприятий по взаимной охране информации с ограниченным доступом, которая передается или создается во время сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Проект Закона №0073 о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество поддержало 320 нардепов.

Протоколом вносятся изменения в действующую конвенцию, в частности:

▪️ увеличивается общая ставка налогообложения дивидендов с 10% до 15%;

▪️ увеличивается общая ставка налогообложения процентов с 2% до 5%;

▪️ увеличивается ставка налогообложения роялти, выплачиваемые за пользование любым авторским правом на научную работу, патент, торговую марку, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта, с 0 % до 5%;

▪️ увеличивается ставка налогообложения роялти за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства, включая кинематографические фильмы и фильмы или пленки для радио и телевидения, с 5% до 10%;

▪️ принимается новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей компетентных органов Договаривающихся Государств по обмену налоговой информацией;

▪️ конвенция дополняется статьей "Право на получение выгод", которая ограничивает возможности применения льготных положений конвенции, если основной целью является получение таких льгот.

Также, 325 народных депутатов поддержали проект Закона о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS).

По мнению авторов проекта, выполнение внутригосударственных процедур по присоединению Украины к EPAS даст возможность обмениваться опытом работы европейских государств по различным вопросам сферы физической культуры и спорта, участвовать в действующих программах и проектах EPAS, в частности, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте.

Напомним, ранее сегодня Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Великобританией.