Рада продовжила розгляд закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховна Рада України продовжила розгляд законопроекту про мову. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної”, — зазначив голова ВРУ.
За його словами, парламентарі зупинились на правці номер 490.
При цьому голова комітету з питань культури і духовності ВР Микола Княжицький додав, що парламент наразі намагається відродити українську мову. Крім того, за його словами, дуже символічно, що нинішня робота над законопроектом відбувається в день народження відомої української поетеси Ліни Костенко.
Варто зазначити, що це єдиний законопроект в порядку денному вівторка, 19 березня.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до закону про мову (№ 5670-д). Парламентарі повинні розглянути ще понад 1,5 тисячі поправок до законопроекту.
Кабінет міністрів України вже готовий імплементувати положення закону про функціонування української мови, проект якого розглядається у парламенті.