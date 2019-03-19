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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада продлила рассмотрение закона о языке

Киев • УНН

 • 9642 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины продлила рассмотрение законопроекта о языке. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Рада продлила рассмотрение закона о языке

"Мы продолжаем рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил председатель ВРУ.

По его словам, парламентарии остановились на правке номер 490.

При этом глава комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий добавил, что парламент сейчас пытается возродить украинский язык. Кроме того, по его словам, очень символично, что нынешняя работа над законопроектом происходит в день рождения известной украинской поэтессы Лины Костенко.

Стоит отметить, что это единственный законопроект в повестке дня вторника, 19 марта.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к закону о языке (№ 5670-д). Парламентарии должны рассмотреть еще более 1,5 тысячи поправок к законопроекту.

Кабинет министров Украины уже готов имплементировать положения закона о функционировании украинского языка, проект которого рассматривается в парламенте.

Украинские Национальные Новости

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