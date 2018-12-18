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Рада продовжила мораторій на закриття шахт

Київ • УНН

 • 17299 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила за основу та в цілому законопроект №9049, який передбачає продовження мораторію на закриття шахт шляхом арешту рахунків та оголошення процедури банкрутства. "За" проголосувало 230 народних обранців, передає кореспондент УНН.

Рада продовжила мораторій на закриття шахт

Відповідно до законопроекту тимчасово, до 1 січня 2022 року, підлягають зупиненню виконавчі провадження, заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств. В цей же період не порушуються справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині вже 12 днів триває підземний протест шахтарів

Нагадаємо, підземний протест гірників шахти "Лісова" у Львівській області почався у понеділок, 10 грудня. Шахтарі протестують через заборгованість із зарплати. Згодом 10 гірників вивели на поверхню через погіршення стану здоров’я. Крім того, шахтарі також готуються до перекриття прикордонного переходу з Польщею в районі Рави-Руської.

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