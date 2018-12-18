Рада продовжила мораторій на закриття шахт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила за основу та в цілому законопроект №9049, який передбачає продовження мораторію на закриття шахт шляхом арешту рахунків та оголошення процедури банкрутства. "За" проголосувало 230 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Відповідно до законопроекту тимчасово, до 1 січня 2022 року, підлягають зупиненню виконавчі провадження, заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств. В цей же період не порушуються справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств.
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Нагадаємо, підземний протест гірників шахти "Лісова" у Львівській області почався у понеділок, 10 грудня. Шахтарі протестують через заборгованість із зарплати. Згодом 10 гірників вивели на поверхню через погіршення стану здоров’я. Крім того, шахтарі також готуються до перекриття прикордонного переходу з Польщею в районі Рави-Руської.