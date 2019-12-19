Рада повернулася до роботи після майже двогодинної перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Парламентарі повернулися до роботи на ранковому засіданні після перерви, яка тривала майже дві години. Також нардепи скасували перерву, передбачену регламентом ВРУ, передає кореспондент УНН.
"Надійшла пропозиція від декількох фракцій, оскільки ми багато часу витратили на узгодження позицій, скасувати перерву з 12:00 до 12:30", - сказав Разумков.
Так, голова ВРУ та голови фракцій повернулися після довготривалих консультацій в кабінеті Разумкова. Парламентарі проголосували за скасування перерви з 12:00 до 12:30, яка передбачена Регламентом роботи ВРУ.
Додамо, парламентарі продовжили розгляд законопроекту №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд якого розпочали на вчорашньому засіданні ВРУ.
Нагадаємо, фракції "Батьківщина" і "Голос" звернулися з проханням про перерву на 30 хвилин після чого Разумков зібрав голів фракцій у своєму кабінеті.
Після чого перерву продовжили ще на 30 хвилин.
Як повідомлялося раніше в УНН, що вчора, 18 грудня, голова ВРУ Дмитро Разумков завершив ранкове засідання парламенту під час розгляду законопроекту №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг.