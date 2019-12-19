Голови фракцій пішли на консультації в кабінет Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Верховній Раді України під час ранкового засідання голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву і запросив голів фракцій до свого кабінету для консультацій, передає кореспондент УНН.
"Фракцій "Батьківщина" і "Голос" звернулися з проханням про перерву на 30 хвилин. Прошу голів фракцій зібратися в моєму кабінеті", - сказав Разумков.
Так, ранкове засідання ВР продовжиться о 10:30.
Перед засіданням Верховної Ради голови фракцій провели зустріч з головою ВРУ Дмитром Разумковим.
Нагадаємо, на черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство. Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України.