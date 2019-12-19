У Раді продовжили перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перерву у ранковому пленарному засіданні Верховної Ради продовжили, передає кореспондент УНН.
Так, після початку засідання була оголошена перерва, і голови фракцій пішли на консультації в кабінет голови ВР Дмитра Разумкова. Утім близько 10:40 перерву продовжили ще на пів години.
Раніше УНН повідомляв, що на черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство.
Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України.