Рада планує розглянути Виборчий кодекс та покарання за кнопкодавство

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство. Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний сьогоднішнього засідання.