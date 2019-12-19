Рада планує розглянути Виборчий кодекс та покарання за кнопкодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство. Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний сьогоднішнього засідання.
Так, Верховна Рада планує продовжити розгляд у другому читанні проекту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг”, № 2490-1.
Згідно з порядком денним, до розгляду у другому читанні заплановані також законопроекти:
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- проект закону “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481”, № 2288;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину”, № 2240;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”, № 2148;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)”, № 0887;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції”, № 2336;
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- проект закону “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, № 0942;
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- проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, № 0898.
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Повторно, з пропозиціями Президента України, планується розглянути Виборчий кодекс України, № 0978 та закон “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, № 0979.
Згідно з порядком денним, заплановано розгляд низки проектів законів у першому читанні, зокрема:
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- проект закону “Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор”, № 2285 та альтернативні до нього;
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- проект закону “Про внесення доповнення до статті 14 Закону України „Про безоплатну правову допомогу“ (щодо мешканців тимчасово окупованих територій)”, № 2015;
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- проект закону “Про фінансовий лізинг”, № 1111;
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- проект закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах)”, № 1149;
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- проект закону “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів”, № 2379;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом”, № 2258.
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Також у цей день Верховна Рада планує розглянути низку постанов, що стосуються утворення і внсення змін до складу Тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, парламентських слухань і ратифікації міжнародних угод.
Нагадаємо, комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект про покарання за кнопкодавство.